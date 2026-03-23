Nella stagione finale dello show, Lisa Kudrow e Michael Patrick King riportano in scena l'anti-eroina più iconica della tv, tra l'omaggio a Robert Michael Morris e il "panico" da intelligenza artificiale. Su HBO Max. "I don't want to see that!". Se sentite questa frase riecheggiare nei corridoi della HBO, c'è solo una spiegazione: Valerie Cherish è tornata. A dieci anni esatti dalla seconda stagione (e a venti dall'esordio), The Comeback chiude il cerchio con un terzo capitolo che promette di essere tanto spietato quanto commovente. In occasione della presentazione virtuale della serie - in streaming su HBO Max - la protagonista e produttrice Lisa Kudrow e lo showrunner Michael Patrick King hanno svelato come la "battaglia definitiva" di Valerie non sia più contro una giovane starlet o un produttore misogino, ma contro un algoritmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Comeback 3, intervista a Lisa Kudrow: il ritorno di Valerie Cherish tra AI e comicità

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