Una chiacchierata con Colby Minifie e Susan Heyward, ovvero Ashley Barrett e Sister Sage in The Boys, in vista dell'ultima stagione della serie al via l'8 aprile su Prime Video. I viaggi seriali sono quelli a cui siamo più legati e inevitabilmente, quando la meta si avvicina, un certo senso di malinconia si affaccia all'orizzonte. Ce ne siamo resi conto nei giorni scorsi a Roma, quando abbiamo potuto seguire tutta l'attività promozionale relativa a The Boys 5, ultima stagione di una delle serie fenomeno degli ultimi anni. Iniziata nel 2019, è in procinto di concludersi con gli ultimi episodi che saranno disponibili a partire dall'8 aprile fino a un finale previsto per il 20 maggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5 tra nostalgia e il finale in arrivo: l’intervista a Colby Minifie e Susan Heyward

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