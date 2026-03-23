The Boat 2022 come finisce | spiegazione finale del film italiano

Dal 23 marzo 2026 è disponibile su Prime Video The Boat. Si tratta di un film thriller italiano del 2022, diretto da Alessio Liguori e che vede nel cast la presenza di Marco Bocci, Diane Fleri, Filippo Nigro, Katsiaryna Shulha, Alessandro Tiberi e Marina Rocco. La trama segue la storia di tre coppie, che decidono di trascorrere un weekend su uno yatch di un amico, Flavio, nel Mediterraneo. Dopo un primo giorno di festa e relax, il viaggio diventa un incubo, con motori fuori uso, le provviste che spariscono e una persona misteriosa, che chiede un riscatto, tramite un walkie talkie. The Boat: riassunto trama completa. Leggi anche: Emergenza radioattiva (2026) chi muore? Come finisce e spiegazione finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Contenuti e approfondimenti su The Boat

Discussioni sull' argomento Usato sotto la lente: vendono 12 splendide Classic Boat tra i 9 e i 16 metri; Un boutique boat show dedicato alla nautica da diporto; Nautica protagonista a Lignano: inaugurato il Boat Show 2026; Ferry boat, torna la linea notturna: Actv ripristina la partenza dal Tronchetto a mezzanotte e 20.

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