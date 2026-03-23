TFS dipendenti pubblici la Consulta rinvia al 2027 | un anno al legislatore per superare ritardi e rateizzazioni
La Corte costituzionale torna sul tema del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici e, con l’ordinanza n. 252026 – segnalata dall’ARAN – concede al legislatore un anno di tempo per intervenire sulla disciplina che prevede il pagamento differito e rateizzato delle somme. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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