Tennis Korda così è nata l’impresa | Fede e lucidità

Roma, 23 mar. (askanews) – Impresa a Miami per Sebastian Korda, che elimina Carlos Alcaraz e vola agli ottavi del Masters 1000 al termine di una delle migliori prestazioni della sua carriera. Un successo costruito su lucidità, coraggio e una strategia eseguita con grande precisione, nonostante il rischio rimonta nel secondo set. “C’erano due parole chiave nella mia testa: impegno e fiducia. Stamattina stavo leggendo la Bibbia, un passaggio dice che tutto è possibile per chi crede. È stata la cosa che mi sono ripetuto per tutta la partita”, ha spiegato l’americano, sottolineando anche l’importanza dell’approccio mentale: “Volevo controllare quello che potevo controllare: restare positivo, lucido, coinvolto in ogni punto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Carlos Alcaraz eliminato a Miami! Korda realizza l’impresa della vita in tre set!Lo statunitense Sebastian Korda, numero 32 del seeding, elimina, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti), lo...

Paolini: “Sto lavorando sulla lucidità in campo, in questo momento il tennis femminile è a un livello altissimo”La tennista Jasmine Paolini, che esordirà domani al Miami Open, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Tutti gli aggiornamenti su Tennis Korda così è nata l'impresa Fede...

Temi più discussi: ATP Miami, Korda serve la sorpresa: Alcaraz battuto in un gran match; L'impresa di Sebi, spiegata così: Harrison, papà e la Bibbia; Alcaraz cade a Miami: Korda lo batte in tre set. Ecco a che ora si gioca Sinner-Moutet; Il numero 1 cade a Miami: Alcaraz eliminato da Korda. Fuori anche Berrettini e Paolini.

Carlos Alcaraz frustrato: Korda oltre il suo reale valore. Tutti così contro di me: devo accettarloContro di me diventano tutti Federer. Così si era espresso a Indian Wells il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, dopo la vittoria in tre set contro il ... oasport.it

Lo sfogo di Carlos Alcaraz contro Korda a Miami: Me ne vado a casa, più di così non posso fareRaramente, per non dire mai, si era visto così nervoso Carlos Alcaraz. La sfida di Miami contro l’americano Sebastian Korda, vinta da quest’ultimo in tre ... oasport.it

MIAMI OPEN: FILS SCHIANTA TSITSIPAS Mentre Arthur Fils metteva in mostra il miglior tennis della sua carriera, dall’altra parte della rete abbiamo assistito al crollo verticale di Stefanos Tsitsipas. Un match che non è stato una battaglia, ma un vero e propri facebook

Tennis, #Alcaraz: “Contro di me diventano tutti #Federer” x.com