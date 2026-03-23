Svolta in arrivo per i monopattini necessaria per la sicurezza di tutti

Svolta in vista sulle strade per chi circola con il monopattino. Sabato 16 maggio 2026 è il giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo del cosiddetto targhino. È un altro importante passo – sollecitato e atteso da tempo – per la sicurezza di tutti gli utenti, soprattutto i più esposti ai pericoli di investimento: il popolo dei pedoni. La normativa riguardante i monopattini ha visto una messa a punto che ora si compendia in 4 punti fondamentali: 1) contrassegno identificativo collegato al proprietario; 2) assicurazione per la responsabilità civile; 3) casco obbligatorio per tutti; 4) circolazione solo sulle strade urbane. La data madre del cambiamento epocale nella circolazione è quella del 14 dicembre 2024, giorno in cui fu varato il nuovo Codice della strada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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