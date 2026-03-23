La stagione di velocità si chiude con un risultato che, pur mancando del podio finale, segna comunque un traguardo importante per l’atleta bresciano. Nel SuperG delle Finali di Coppa del Mondo, Giovanni Franzoni ha ottenuto il quinto posto in gara e si è classificato quarto nella graduatoria della specialità. Con un tempo di 1’27?67, l’azzurro ha terminato a soli ottantasei centesimi dal vincitore, Dominik Paris. La classifica di disciplina vede quindi il bresciano stabilizzarsi tra i migliori quattro al mondo, confermando la sua presenza costante nelle posizioni di vertice della velocità internazionale. L’analisi tecnica di una discesa decisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperG: Franzoni quarto al mondo, a 86 centesimi dal podio

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