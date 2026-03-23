Quasi un cittadino su due è già andato a votare per il referendum confermativo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Il dato alle 19 di ieri sera segnava infatti un 46,48% a livello provinciale. Forlì spicca con il 47,97% all’interno del comprensorio, seguita da Forlimpopoli con il 46,73%. Per questo quesito referendario non è previsto il raggiungimento di alcun quorum, qualunque sia il risultato del voto farà fede nel confermare o meno la riforma proposta. Nel comprensorio forlivese il dato è superiore al 40% su quasi tutti i Comuni: Bertinoro (44,55%), Santa Sofia (44,54%), Portico e San Benedetto (44,06%, Civitella (43,26%), Meldola (42,45%), Galeata (42,18%), Premilcuore (42,17%), Rocca San Casciano (42,04%), Tredozio (41,86%), Predappio (41,84%), Modigliana (41,51%), Castrocaro Terme e Terra del Sole (41,16%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strappati manifesti. E un seggio è nascosto

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