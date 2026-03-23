FIRENZE – Una corsa contro il tempo e l’oblio, guidata dalla scienza e dalla determinazione dell’ Università di Firenze. A 82 anni di distanza dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, perpetrato dalle truppe di occupazione tedesche a Roma il 24 marzo 1944, parte dal capoluogo toscano una nuova e decisiva fase di ricerca. L’obiettivo è chiaro quanto ambizioso: dare finalmente un’identità alle ultime sette vittime che ancora giacciono senza nome all’interno del sacrario capitolino. Dei 335 civili e militari trucidati nella strage, sette lapidi riportano tuttora la drammatica dicitura “Ignoto”. Fino a poco tempo fa, i corpi non identificati erano dodici: è stato proprio il lavoro certosino avviato nel 2010 a permettere di restituire un nome a cinque di loro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Strage delle Ardeatine 82 anni dopo: parte dall’ateneo fiorentino la ricerca per le vittime senza nome

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