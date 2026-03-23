Stipendio docenti e ATA marzo 2026 oggi sul conto | aumenta RPD e CIA tornano le addizionali

Stipendio: oggi sul conto (accredito nel corso della giornata) la rata dello stipendio di marzo 2026 per docenti e ATA assunti a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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