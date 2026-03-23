Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, non nasconde l’entusiasmo per l’eccellente spedizione azzurra ai Mondiali indoor di Toru? (Polonia). Il bilancio è storico: tre medaglie d’oro — mai accaduto nelle 41 edizioni della rassegna iridata tra indoor e outdoor — cinque podi complessivi (record per l’indoor), terzo posto nel medagliere e quinto nella classifica a punti. “ Il record di medaglie d’oro è una bellissima notizia “, ha sottolineato Mei, evidenziando anche il valore simbolico del primato momentaneo in classifica: “ Essere stati per una serata in testa al medagliere è qualcosa di clamoroso: qui partecipano tutti i Paesi del mondo, l’atletica non è uno sport elitario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Mei: “Abbiamo un grande movimento, vogliamo organizzare i Mondiali”

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