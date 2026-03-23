Stefano Besseghini | Opportunità per l?Italia nella sfida energetica Mediterraneo al centro

È nel Mediterraneo che l’Italia e l’Europa giocheranno la partita decisiva sul fronte dell’energia. E, in questo scenario, il Mezzogiorno, svolgerà un ruolo di assoluto rilievo. Con un effetto non secondario: con il nuovo meccanismo dei prezzi “zonali”, l’energia nel Sud costerà di meno. E, questo, potrà attrarre nuove imprese. Parola di Stefano Besseghini, ex presidente di Arera, l’authority che vigila sull’energia e grande esperto del settore. È preoccupato dell’escalation del conflitto in Iran? «C’è molta preoccupazione, soprattutto da quando sono finite sotto attacco le infrastrutture energetiche. Il rischio non riguarda solo il fabbisogno diretto dell’Italia o dell’Europa, ma anche l’effetto che si potrebbe produrre sui mercati globali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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