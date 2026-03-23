Tra le economie europee, lo scorso anno solo l’Italia ha registrato un robusto aumento delle esportazioni sul mercato americano, nonostante dazi e guerre. Una spinta che risponde anche al nome di farmaceutica. Il vero problema, semmai, viene da Oriente, con la Cina che continua a cannibalizzare il sistema produttivo tricolore Per le imprese italiane è una certezza, nonostante la rete di dazi, ora più fitta, ora più vulnerabile. Il mercato americano continua ad essere riferimento e speranza per il sistema produttivo nazionale, pressato invece sul fianco est dalla tanto temibile, quanto pericolosa, concorrenza cinese. Tutto nero su bianco nei calcoli dell’Istat, che raccontano della “sorprendente resilienza” dell’export italiano, non certo immune da shock e guerre commerciali, verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Stati Uniti essenziali, Cina un pericolo. Le due facce dell’export italiano

Articoli correlati

Lo specchio dell’Iran per gli Stati Uniti e la Cina. Scrive SisciIraq e Iran, separati a malapena da una consonante, persino prossima in ordine alfabetico, riportano alla memoria molti ricordi.

Difesa degli stati e difesa dell’Europa, due facce della stessa medagliaIn un mondo in cui le relazioni internazionali sono tornate a misurarsi sul piano della forza, la capacità di deterrenza militare è una componente...

Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti

Temi più discussi: Commercio globale: la Cina richiama gli Stati Uniti; Trump, quasi-ultimatum alla Cina: lega il vertice con Xi a un aiuto per Hormuz. I media di Pechino: Ora non sa come finire la guerra; Medio Oriente: come la Cina potrebbe ridefinire la sua strategia petrolifera; La Cina applicherà il piano tariffe zero con l’Africa.

Stati Uniti e Cina, la rivalità strategica che attraversa commercio, tecnologia e geopolitica(ASI) - Negli ultimi decenni la relazione tra Stati Uniti e Cina si è progressivamente trasformata da cooperazione economica a competizione strategica globale. Il confronto riguarda in particolare com ... agenziastampaitalia.it

La Cina e gli Stati Uniti sono in una gara ad alto rischio per costruire basi lunari permanentiUsando due strategie diverse le due nazioni puntano a uno stesso, sfidante, obiettivo. Riusciranno a coesistere sulla Luna? lescienze.it

Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all’Iran per cinque giorni dopo i colloqui «molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni». Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, esorta a una soluzione politico-diplomatica per risolvere la situazione in Medio Oriente facebook

Gli Stati Uniti sono nel pieno di un’ondata di calore storica per il periodo, che ha già infranto i record mensili in oltre 125 città dell’Ovest. L’ondata di caldo, che ha raggiunto anche le grandi pianure centrali, continuerà a colpire per tutta la prossima settimana. x.com