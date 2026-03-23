Startlist gigante maschile Lillehammer 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Da oasport.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande attesa per l’ultimo capitolo della sfida tra Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen in occasione del gigante maschile di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara di domani (prima manche alle ore 9.30, seconda alle 12.30) sarà decisiva per l’assegnazione della Coppa di specialità, con i due contendenti separati da 48 punti prima dell’appuntamento conclusivo. Il fuoriclasse svizzero ha a disposizione tutto sommato un discreto margine di sicurezza ed è padrone del proprio destino, infatti gli basterà salire sul podio per difendere la leadership nella graduatoria di gigante a prescindere dal... 🔗 Leggi su Oasport.it

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