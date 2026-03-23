Grande attesa per l’ultimo capitolo della sfida tra Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen in occasione del gigante maschile di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara di domani (prima manche alle ore 9.30, seconda alle 12.30) sarà decisiva per l’assegnazione della Coppa di specialità, con i due contendenti separati da 48 punti prima dell’appuntamento conclusivo. Il fuoriclasse svizzero ha a disposizione tutto sommato un discreto margine di sicurezza ed è padrone del proprio destino, infatti gli basterà salire sul podio per difendere la leadership nella graduatoria di gigante a prescindere dal... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist gigante maschile Lillehammer 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Articoli correlati

Leggi anche: Startlist discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist superG maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Aggiornamenti e notizie su Startlist gigante

Temi più discussi: Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Doppietta Paris: è suo anche il SuperG; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming; Startlist superG Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani.

Classifica Super Gigante maschile Kvitfjell Lillehammer 2026: vince Dominik ParisUltimo supergigante stagionale per la Coppa del mondo di sci alpino maschile in occasione delle FIS SKI Finals di Lillehammer, in Norvegia. Start alle ore 12:30 ... discoveryalps.it

Startlist superG maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomenica 22 marzo (ore 12.30) andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegesi ... oasport.it

#SciAlpino Gigante chiave ad Are, Scheib vuole la sua prima coppa e partirà dopo Rast, Hector ci crede ancora: la startlist #FISAlpine #AlpineSkiing #13Marzo #scialpinofemminile dlvr.it/TRTDH0 x.com

La startlist della gara decisiva per assegnare la sfera di cristallo nella disciplina regina, con la trentina che proverà a diventare la quarta azzurra a riuscire nell'impresa dopo Kostner, Goggia e Brignone: start alle ore 12.30 di sabato, estrazione non buonissima facebook