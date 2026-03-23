Stallone e Schwarzenegger | la foto virale che precede

Da ameve.eu 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera di domenica 22 marzo 2026, alle ore 22.20 su Rai 4, si ripropone un incontro cinematografico unico nella storia recente del cinema d'azione: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger condividono lo stesso schermo in *Escape Plan - Fuga dall'inferno*. Non si tratta della solita comparsa nella saga degli Expendables, ma di una vera co-protagonia nata da una collaborazione specifica avvenuta nel 2013. La narrazione ruota attorno a Ray Breslin, un esperto di sicurezza ex procuratore che acc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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