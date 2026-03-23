Stallone e Schwarzenegger | la foto virale che precede
La sera di domenica 22 marzo 2026, alle ore 22.20 su Rai 4, si ripropone un incontro cinematografico unico nella storia recente del cinema d'azione: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger condividono lo stesso schermo in *Escape Plan - Fuga dall'inferno*. Non si tratta della solita comparsa nella saga degli Expendables, ma di una vera co-protagonia nata da una collaborazione specifica avvenuta nel 2013. La narrazione ruota attorno a Ray Breslin, un esperto di sicurezza ex procuratore che acc . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Stallone e Schwarzenegger nello stesso letto d’ospedale: lo strano incontro prima di Escape PlanIncontro a sorpresa tra i due divi, entrambi 'a torso nudo', prima delle riprese dell'adrenalinico action in onda oggi, domenica 22 marzo, alle 22.
La tua foto potrebbe diventa virale: Google foto lancia l’AI che ti trasforma in meme immediatoGoogle Foto ha appena lanciato una funzione che trasforma i tuoi selfie in veri e propri meme.
Stallone vs Schwarzenegger: Die BRUTALSTE Rivalität Hollywoods
Tutti gli aggiornamenti su Stallone e Schwarzenegger la foto...
Temi più discussi: Escape Plan - Fuga dall'Inferno; Stallone e Schwarzenegger nello stesso letto d’ospedale: lo strano incontro prima di Escape Plan; Sylvester Stallone e Schwarzenegger dicono addio a Chuck Norris: il saluto dei Mercenari; Chuck Norris, icona senza tempo: il film della sua vita.
Stallone e Schwarzenegger nello stesso letto d’ospedale: lo strano incontro prima di Escape PlanIncontro a sorpresa tra i due divi, entrambi 'a torso nudo', prima delle riprese dell'adrenalinico action in onda oggi, domenica 22 marzo, alle 22.20 su Rai 4. movieplayer.it
Escape Plan – Fuga dall’inferno con la coppia Stallone-Schwarzenegger su Rai 4: la tramaLa coppia Stallone-Schwarzenegger unisce le forze nel film Escape Plan - Fuga dall'inferno stasera su Rai 4: la trama. corrierenazionale.it
Tarantino e Stallone insieme per una serie: la collaborazione che nessuno si aspettava Secondo alcune indiscrezioni, Quentin Tarantino e Sylvester Stallone starebbero lavorando insieme a una nuova serie TV. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, li vedre facebook
Alle 21.20 "Escape Plan – Fuga dall’Inferno" di Mikael Håfström con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger | Infiltratosi nel super carcere La Tomba per verificarne la sicurezza, l'esperto Ray Breslin viene incastrato. Per scoprire la verità non gli resta che t x.com