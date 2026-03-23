Stagione di prosa ad Abano Terme con Guarda le luci amore mio
Al Teatro Marconi di Abano Terme tornano ad accendersi i riflettori con uno degli appuntamenti più attesi della 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”. Giovedì 26 marzo alle ore 21 andrà in scena “Guarda le luci, amore mio”, spettacolo tratto dall’omonimo libro della scrittrice francese Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022. Protagoniste sul palco Valeria Solarino e Silvia Gallerano, dirette dalla regista Michela Cescon, in uno spettacolo tutto al femminile prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile di Torino. L’appuntamento rientra nella stagione teatrale promossa dal Comune di Abano Terme in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale del Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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