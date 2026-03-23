Stavolta ci siamo davvero. La vecchia gradinata, ora Tribuna Est torna a essere a pieno titolo un patrimonio del pubblico dello stadio dei Pini-Bresciani. E lo fa, non solo con i seggiolini bianchi e blu per la finalissima della 76’ edizione della Viareggio Cup, ma con tutto il contorno di servizi destinati a rendere l’impianto un vero modello. Il bello della giornata non è solo il ‘debutto’ ufficiale della Tribuna Est ma anche l’opportunità che il Comune e il Cgc Viareggio hanno deciso di offrire a tutti i ragazzi minorenni: assistere gratis alla finalissima fra Fiorentina e Rijeka, visto che sarà sufficiente presentarsi con un documento di riconoscimento, per poter andare in gradinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio dei Pini finalmente completo. Apre la gradinata: minorenni gratis

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