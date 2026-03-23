squash i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

I criteri di qualificazione della World Squash Federation (WSF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): la quota totale per lo squash sarà di 32 posti (16 uomini e 16 donne), che include due quote per il Paese ospitante e due posti universali. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di due posti per gli uomini ed altrettanti per le donne. I pass olimpici verranno assegnati nominalmente agli atleti: si assegneranno a Los Angeles 2028 due titoli, quelli del singolare maschile e del singolare femminile. I primi 5 pass per ciascun genere verranno assegnati attraverso i Campionati Continentali, con l’Europa che assegnerà i due posti totali ai Giochi Europei del giugno 2027, che si disputeranno ad Istanbul, in Turchia: andranno alle Olimpiadi i vincitori delle medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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