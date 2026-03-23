Sport is my life Francesco Fortunato

A tu per tu con il detentore del record del mondo dei 5000 metri di marcia indoor, Francesco Fortunato. Sportface ha incontrato l’atleta di Andria proprio nel momento più alto della sua carriera, all’indomani di una prestazione destinata a entrare nella storia dell’atletica leggera. Ai Campionati Italiani Indoor di Ancona 2026, Fortunato ha firmato un’impresa straordinaria, fermando il cronometro a 17:54.48 e riscrivendo il record mondiale della specialità. Una gara condotta con lucidità, ritmo e determinazione, che conferma il suo status tra i migliori interpreti della marcia a livello internazionale. Dietro questo tempo eccezionale non c’è solo talento, ma un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di sacrifici, disciplina e passione autentica per lo sport. 🔗 Leggi su Sportface.it

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