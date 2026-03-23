Sport is my life Antonella Palmisano
Tra le protagoniste dei Campionati Italiani Indoor di atletica, Antonella Palmisano si racconta ai microfoni di Sport is my Life, offrendo uno sguardo autentico sul suo percorso umano e sportivo. Dalla pallavolo alla scoperta della marcia, una disciplina che ha cambiato la sua vita e che non ha più lasciato. Palmisano ripercorre le tappe di una carriera costruita con determinazione e passione. Dall’argento olimpico conquistato a Tokyo fino al primato italiano nei 10 km su strada, il suo cammino è fatto di sacrifici, identità e continua evoluzione. In questo episodio emerge il lato più intimo di una campionessa che ha saputo trasformare una scelta in una vocazione, diventando punto di riferimento per l’atletica italiana e esempio di autenticità nello sport. 🔗 Leggi su Sportface.it
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