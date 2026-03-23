Sport in tv oggi lunedì 23 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 23 marzo, la nuova settimana si apre con una giornata non particolarmente intensa che prevede comunque alcuni eventi sportivi interessanti anche in ottica azzurra. Occhi puntati soprattutto sul torneo combined 1000 di tennis a Miami, con il programma odierno che propone gli ottavi di finale del singolare femminile e gli ultimi sedicesimi di finale del singolare maschile. Torna in campo sul centrale di Miami Gardens il numero 2 al mondo Jannik Sinner, che spera di proseguire il suo tentativo di doppietta nel Sunshine Double affrontando il francese Corentin Moutet, mentre nel tabellone di doppio le campionesse olimpiche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia del pass per i quarti sfidando la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. 🔗 Leggi su Oasport.it

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