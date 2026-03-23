Una proposta di allenamento per gli sport da racchetta originale e funzionale suggerisce dei movimenti semplici da fare con le macchine in uso nel pilates: il lettino del Reformer e la Tower. Naturalmente non manca la racchetta. “Un mini-percorso per aumentare la forza dei muscoli del core, la zona centrale del corpo, lavorare sulle gambe in dinamica, rinforzare il braccio” spiega Silvia Summo, trainer in forza all’Aspria Harbour Club. Prepararsi a scendere in campo vuol dire allenare tutto il corpo: "Il braccio con cui si tiene in mano la racchetta, il più interessato certo: anche quello opposto è coinvolto nell’equilibrio e nella finalizzazione del movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sport da racchetta: e se li preparassimo anche in sala pilates?

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