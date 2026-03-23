Spezia salta Donadoni | in panchina torna D' Angelo

La sconfitta contro la Juve Stabia costa la panchina a Roberto Donadoni. Lo Spezia ha esonerato l'allenatore dopo un faccia a faccia decisivo con il presidente Charlie Stillitano, arrivato in Italia la scorsa settimana. A guidare la squadra sarà Luca D'Angelo, che a novembre era stato a sua volta esonerato per affidarsi a Donadoni. Con sei partite ancora da giocare lo Spezia è terzultimo in classifica in Serie B, a un solo punto dalla zona play out e quattro dalla zona salvezza. Con Donadoni in panchina ha conquistato 23 punti in 21 turni. "Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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