La Spezia, 23 marzo 2026 – Lo Spezia comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico. Il presidente Charlie Stillitano spiega che, al termine di un onesto e costruttivo incontro con l'allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del proprietario del club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, "per il bene della Società e della squadra”. Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia: Donadoni saluta, D'Angelo torna sulla panchina delle Aquile

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