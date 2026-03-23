Spettacolo teatrale ' Clitoridere' di Daniele Fabbri al Ma Catania

L’iniziativa avvia una collaborazione con l’Osservatorio Bakeca Incontri, realtà attiva dal 2018 nell’analisi statistica e nell’osservazione dei comportamenti digitali nel settore dell’intrattenimento per adulti. Il contributo dell’Osservatorio consiste esclusivamente nella fornitura di dati aggregati e anonimizzati relativi ai flussi di traffico online, elaborati in forma statistica e privi di qualsiasi riferimento personale. “Clitoridere” affronta il tema della sessualità attraverso la risata dal punto di vista linguistico, storico e sociale, utilizzando il linguaggio della satira per stimolare una riflessione consapevole sui meccanismi culturali, comunicativi e digitali che influenzano la percezione collettiva dell’intimità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Daniele Fabbri

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Vi ricordiamo che Sabato ore 21:00 c'è l'ultimo spettacolo della Stagione teatrale "tutto il superfluo necessario" dal titolo "Da fuori tutto bene – il can can del cancro" di Daniele Fabbri con Giulia Vanni presso Spazio Rimediato, via Fontesecco 22, info e prenota facebook