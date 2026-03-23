Spettacolo Malinconico – Moderatamente felice al Teatro Metropolitan

Un progetto teatrale che nasce dall'idea di portare sul palcoscenico la voce (e il corpo) narrante di un personaggio letterario, e successivamente televisivo, che ha conquistato lettori e telespettatori. Malinconico – Moderatamente felice è il titolo dello spettacolo firmato da Diego De Silva (autore dei romanzi da cui è nato il personaggio dell’avvocato Vincenzo Malinconico) e Massimiliano Gallo (attore che gli ha dato volto nella serie Tv Rai, Malinconico – Avvocato d’insuccesso). Lo spettacolo, ora in tournée in Sicilia, approda al Teatro Metropolitan di Catania mercoledì 25 marzo, alle ore 21 quale fuori abbonamento del cartellone del Teatro Vitaliano Brancati di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Catania saremo anche da voi domenica 14 marzo al Teatro Metropolitan alle ore 17:30. Non perdete l'edizione speciale per celebrare l'anno Francescano. Biglietti disponibili su www.ticketone.it facebook