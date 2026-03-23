Spettacolo ' Gli innamorati' al Teatro Verga

Dal 24 al 29 marzo il Teatro Verga ospiterà, invece, “Gli innamorati” di Carlo Goldoni, in un allestimento contemporaneo diretto da Roberto Valerio. Scritta nel 1759, la commedia racconta la relazione tra Eugenia e Fulgenzio, segnata da gelosie, riconciliazioni, litigi e fragilità. Attorno ai due protagonisti si muove una galleria di personaggi che contribuiscono allo sviluppo degli equivoci e delle situazioni della vicenda, tra cui lo zio Fabrizio, figura centrale nell’intreccio. Lo spettacolo mette in evidenza la vitalità della scrittura goldoniana e il ritratto dei rapporti amorosi che ne emerge. In scena Massimo Cimaglia, Loredana Giordano, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri e Alberto Gandolfo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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