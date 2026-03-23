in programma prima della firma sul contratto. La tabella di marcia per il futuro della Juventus è ormai tracciata: verso la fine della settimana è previsto l’incontro decisivo tra la dirigenza e Luciano Spalletti per siglare il rinnovo del contratto. I dialoghi, avviati da tempo, sono giunti alle battute finali, ma l’ex CT attende garanzie precise sui confini del progetto tecnico e sulle reali capacità di intervento nel prossimo mercato estivo. Lo riporta il Corriere dello Sport. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Il campo ha parlato chiaro: la rosa attuale necessita di innesti mirati per colmare le lacune in termini di maturità e concretezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, quando è previsto l’incontro per il rinnovo: dovrebbe essere l’ultimo

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