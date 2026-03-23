Sorteggio Csm | addio alle correnti via la prassi occulta

Da ameve.eu 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un meccanismo di selezione basato sul caso, non sulle correnti, sta per ridisegnare il volto del Consiglio Superiore della Magistratura. La proposta mira a eliminare la prassi decennale di designazione dei membri togati tramite accordi privati e scambi di favori all’interno dell’Associazione Nazionale dei Magistrati. Se l’esito sarà positivo, tutti i magistrati avranno accesso al Csm, superando il filtro delle fazioni interne che oggi governa le carriere e le punizioni. Questa trasformazione radicale promette di restituire ai Padri Costituenti una visione istituzionale che mai fu scritta ma è stata applicata di fatto per decenni. L’articolo invisibile che ha governato la giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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