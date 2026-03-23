Un meccanismo di selezione basato sul caso, non sulle correnti, sta per ridisegnare il volto del Consiglio Superiore della Magistratura. La proposta mira a eliminare la prassi decennale di designazione dei membri togati tramite accordi privati e scambi di favori all’interno dell’Associazione Nazionale dei Magistrati. Se l’esito sarà positivo, tutti i magistrati avranno accesso al Csm, superando il filtro delle fazioni interne che oggi governa le carriere e le punizioni. Questa trasformazione radicale promette di restituire ai Padri Costituenti una visione istituzionale che mai fu scritta ma è stata applicata di fatto per decenni. L’articolo invisibile che ha governato la giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorteggio Csm: addio alle correnti, via la prassi occulta

Articoli correlati

“Ridurre lo strapotere delle correnti nel Csm con il sorteggio” (N. Gratteri, 2021)Al direttore - Nei “Simpsons”, il partito repubblicano di Springfield si riunisce in una torre spettrale, su invito del signor Burns.

“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)Il membro togato del Csm Andrea Mirenda: “La sfibrante retorica sul complesso ruolo di consigliere pare unicamente funzionale al disegno della...

Contenuti utili per approfondire Sorteggio Csm addio alle correnti via...

Temi più discussi: Sorteggio per i magistrati: perché è una trovata solo italiana e favorisce la politica; Referendum Giustizia 2026, cosa prevede la riforma costituzionale; Addio al Csm unico, arriva il sorteggio: la riforma che cambia la magistratura italiana per sempre; Referendum, il no di Ornano: Dividere il Csm indebolirà tutte le toghe.

Dal sorteggio dei Csm alle sentenze non impugnabili in Cassazione: la guida alla riforma costituzionale della giustiziaUna magistratura divisa in due carriere distinte, due Consigli superiori presieduti dal Capo dello Stato i cui componenti vengono estratti a sorte, e una nuova Alta Corte disciplinare autonoma da entr ... lasicilia.it

Giustizia, dal Csm al sorteggio dei membri laici: la videoscheda sulla riforma delle carriereA suscitare grandi perplessità è poi l’estrazione a sorte dei componenti dei due Csm, un rimedio al fenomeno correntizio che uno dei più grandi teorici della democrazia, Montesquieu, riteneva persino ... lastampa.it

Alessandro Barbero sul referendum: "Il Csm e il sorteggio che nasconde malafede". Alessandro Barbero, storico e scrittore, invita a leggere il testo del decreto per la riforma costituzionale: una pagina e mezza, limpida, che spiega esattamente cosa toglie e facebook

Guida completa al referendum sulla giustizia: separazione delle carriere, sorteggio CSM e Alta Corte. Scopri cosa cambierebbe se dovesse vincere il «SI» e perché non serve il quorum. x.com