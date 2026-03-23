Il protagonista assoluto della prima giornata di voto entra in campo subito, praticamente a colazione. Un effetto sorprendente: in mezza Italia (dal Nord fino a Roma) c'è la coda davanti ai seggi. Prima è il tam tam meravigliato tra amici: «Alla Garbatella ho aspettato 10 minuti prima di entrare», «È successo anche in corso Trieste. La rilevazione delle 19 conferma la previsione: Viminale certifica che l'affluenza ha superato il 38%. Con il Nord Ovest e il Nord Est quasi affiancati al 43,5% e 43,4%, il Centro al 42,5%, staccati il Sud e le Isole rispettivamente al 31% e al 29,6%. Spiega Lorenzo Pregliasco da You Trend: «La mobilitazione non è stata solo un fuoco di paglia mattutino». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sorpresa referendum, smentite le previsioni: ressa davanti ai seggi e affluenza da record

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