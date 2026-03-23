Sorpresa! L’aria di Fiumicino migliora

Fiumicino, 23 marzo 2026 – Il paradosso della crescita sostenibile sembra aver trovato un punto di caduta concreto sul litorale romano. Analizzando gli ultimi set di dati consolidati prodotti dall’ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) e incrociandoli con le relazioni tecniche di monitoraggio ambientale dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, emerge un quadro che smentisce i timori di un degrado lineare della qualità dell’aria proporzionale all’aumento dei flussi aerei ( leggi qui l’editoriale ). Nonostante lo scalo di Fiumicino abbia registrato record di passeggeri e movimenti nell’ultimo biennio, gli indicatori degli inquinanti critici mostrano una tendenza alla stabilità o, in diversi casi, al miglioramento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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