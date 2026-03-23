SoloFans | la verità sui guadagni reali e il mito

Beatrice Segreti, content creator italiana di OnlyFans, ha messo in discussione i miti sui guadagni astronomici del settore. La creatrice, laureata in Economia aziendale, spiega che le cifre di 100.000 euro mensili sono un’eccezione rarissima, mentre la maggior parte delle donne guadagna significativamente meno di quanto si immagina. L’ex impiegata nella gioielleria e nella ristorazione ha trasformato un passatempo nato durante il periodo del Covid in un lavoro a tempo pieno. Oggi, però, sceglie di non rivelare più i propri incassi reali per evitare distorsioni nella percezione pubblica della professione. Dal gioco allo stipendio fisso: l’evoluzione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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