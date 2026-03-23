soccorso agli animali ci sono cento adesioni

"Quando le idee nascono dal cuore. arrivano lontano". E’ stata probabilmente la spinta che ha portato a creare l’inedito corso di "Salva Zampe ovvero come prestare un primo Soccorso per Cani e Gatti" che si terrà Comacchio. Un’iniziativa, promossa dalle amiche Cora Bonazza, di professione consulente patrimoniale, ma anche molto attenta a ciò che accade sul territorio lagunare e pronta a narrare con precisione gli accadimenti. Assieme a Bonazza, l’assessore alle pari opportunità di Comacchio Rosanna Cinti da sempre con una particolare attenzione agli animali, ma anche a tanti casi sociali. La singolarità, l’importanza e l’interesse... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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