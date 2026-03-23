L’atmosfera nella capitale slovena si è fatta pesante mentre il paese si prepara a votare domenica, con un’elezione che sta rapidamente trasformandosi in un referendum sulla gestione della minoranza rom. La campagna elettorale ha emergere una retorica aggressiva contro i Rom, utilizzata da entrambi gli schieramenti politici principali per ottenere consenso, lasciando la comunità più marginalizzata del paese tra due opzioni che molti attivisti definiscono come due mali diversi. Il Primo Ministro Robert Golob e l’ex leader di destra Janez Janša si sfidano per il controllo del parlamento a 90 seggi, ma nessuno dei due sembra destinato a raggiungere la maggioranza assoluta, rendendo ogni voto cruciale per le sorti future delle politiche sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slovenia: 12.000 Rom tra due mali, il voto decide i diritti

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