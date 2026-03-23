SKYRUNNING. Il team seriano è il grande protagonista della classica con partenza e arrivo a Carvico. Il 35enne scalvino chiude davanti al compagno di team Costa, Vivien s’impone con un gran finale. Previtali trionfa nella Youth. Alla Sky del Canto l’assolo è della Recastello di Gazzaniga. La società seriana fa il pieno nella 16ª edizione della classica di Skyrunning, con partenza e arrivo a Carvico, valevole come prima tappa della Crazy Skyrunning Italy Cup, per la Coppa Italia Giovani, il Campionato sezionale Ana Bergamo e il circuito Orobie Mountain Run. A fare la voce grossa sono stati Luca Magri e Vivien Bonzi. Il 35enne scalvino ha chiuso i 22,5 km del tracciato in 1h38’52”, davanti al compagno di squadra Isacco Costa e Giuseppe Pedretti (Pegarun). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sky del Canto, la Recastello fa la voce grossa: sugli scudi Magri e Bonzi

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