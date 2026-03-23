Sinner-Moutet | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner si prepara a Moutet sotto il sole di Miami. Il VIDEO dell'allenamento | Sky Sport x.com

Jannik Sinner sarà impegnato contro Corentin Moutet nel primo match in programma nella sessione serale di lunedì 23 marzo al Masters 1000 di Miami facebook