Silba, l’isola croata priva di automobili e abitata da poco più di 300 residenti stabili, si presenta come un universo a parte nel Mediterraneo contemporaneo. La sua forma allungata a otto disteso e la totale assenza di traffico veicolare trasformano questo lembo di terra in un laboratorio di vita rallentata, dove i passi umani scandiscono il tempo. L’arrivo avviene necessariamente via mare, su un traghetto che lascia la costa di Zara per raggiungere questa perla dell’Adriatico limpido. Una volta sbarcati, il visitatore deve accettare una regola ferrea: lasciare indietro le abitudini della vita moderna dominata dalla mobilità motorizzata. Qui regna una solitudine aristocratica, definita dalla presenza massiccia di vegetazione verde e da un centro abitato così piccolo da essere attraversato in pochi minuti a piedi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silba: 300 abitanti, zero auto e una leggenda d’amore

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