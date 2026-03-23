Sicurezza informatica al tempo dell’intelligenza artificiale miniforum delle Bcc

Senigallia e Ostra hanno ospitato i quarto Mini Forum Marche “Pop Up! Bcc” rivolto ai giovani soci delle Bcc marchigiane Senigallia e Ostra hanno ospitato i quarto Mini Forum Marche “Pop Up! Bcc” rivolto ai giovani soci delle Bcc marchigiane e incentrato sul tema della sicurezza informatica al tempo dell’IA. L’evento, diretto dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba, è stato organizzato e coordinato da Federcasse, a seguito della conclusione, con consegna degli attestati relativi, del percorso online di formazione tecnica "Campus on Air", ed ha posto l’attenzione su argomenti cruciali quali innovazione, sostenibilità e modello cooperativo. “Il... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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