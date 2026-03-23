Sì ti voglio sposare Pe l’ex volto di Uomini e Donne una proposta di nozze originale dal compagno vip

Un finale da film, di quelli che difficilmente si dimenticano, l’ha riportata sotto i riflettori. La giovane estetista milanese, diventata nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è stata protagonista di una proposta di matrimonio tanto inaspettata quanto spettacolare, avvenuta in un contesto decisamente fuori dagli schemi. Tutto è successo al termine di un incontro di boxe, quando il pugile uruguaiano Juan Romero, classe 1992, dopo aver sconfitto sul ring il collega Luka Leskovic, ha deciso di sorprendere tutti con un gesto carico di significato. Tra il pubblico presente, ignara di ciò che stava per accadere, c’era proprio lei, pronta a festeggiare la vittoria del compagno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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