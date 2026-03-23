Si è presentato al pronto soccorso con una ferita tanto grave quanto insolita: un chiodo piantato al centro della fronte. È accaduto giovedì all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove un uomo di 63 anni, ha chiesto assistenza medica. Le sue condizioni e la dinamica raccontata hanno subito insospettito i sanitari, che hanno deciso di avvisare la polizia. L’uomo ha riferito di essersi procurato da solo la ferita, spiegando di aver agito in un momento di disperazione personale. Secondo il suo racconto, avrebbe utilizzato una pietra per spingere il chiodo nella testa. Una versione che gli investigatori stanno ora cercando di verificare come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si presenta in ospedale con un chiodo in fronte, arrestato un 63enne: era ricercato

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