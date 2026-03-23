Si presenta con una casa intera su un camion | il blitz a Rocca Cencia per bloccare il nuovo insediamento

Si era presentato con una casa prefabbricata trasportata da un mezzo pesante. Una scena che non è passata inosservata a chi vive su via Arzachena a Rocca Cencia, nel VI municipio di Roma. Lì, a ottobre dello scorso anno, erano state demolite due ville abusive dove erano state trovate 21 persone, tra cui diversi minori. Da quanto apprende RomaToday, infatti, l’immobile trasportato era di una donna, già nota alle forze dell’ordine, che voleva posizionarlo in un terreno agricolo di sua proprietà. I militari intervenuti hanno constatato che la donna non aveva nessun permesso e, così, la “casa” è tornata indietro e non è stata piazzata lungo via Arzachena. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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