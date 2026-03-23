Si finge carabiniere in casa della vittima trova quelli veri | giovane arrestato

Si è finto carabiniere per truffare una signora di 78 anni, ma ignorava che il figlio della donna fosse un carabiniere vero, in servizio alla stazione di Ceprano, in provincia di Frosinone. E così il ladro, un 20enne salernitano, è stato arrestato. Giorni fa, la vittima aveva ricevuto una telefonata mentre si trovava in casa ad Arce. Dall'altro lato della cornetta, l'interlocutore si era qualificato come maresciallo dei carabinieri, affermando che il figlio fosse rimasto coinvolto in una rapina in gioielleria. I carabinieri sarebbero giunti, in poco tempo in casa, per verificare l'oro. Tuttavia, dopo pochi minuti, a casa della donna è arrivato il figlio che ha fiutato il tentativo di truffa e così ha chiamato i rinforzi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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