Sorride Ciro Immobile, perché il gol segnato nel 3-2 al Le Havre è forse uno dei più speciali. Non tanto, o almeno, non solo perché si tratta del primo gol francese, da 8 in pagella. E in più realizzato con l'assist del connazionale Diego Coppola. Ma pure perché con la rete di ieri, l'ex di Bologna e Lazio ha scacciato dubbi e ombre che iniziavano a pesare, come ha raccontato anche il tecnico del Paris Fc, Antoine Kombouaré: “Si è tolto un peso”. E come Immobile, anche il club di proprietà dei miliardari Arnault, che si avvicina all'obiettivo salvezza. Dice Immobile: “È un gol che aspettavo da tempo. È il primo in Francia. E il primo suscita sempre grande emozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Si è tolto un peso", "Non ha mai mollato": Parigi festeggia il primo gol francese di Immobile

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