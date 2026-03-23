Si dimette il presidente dell' Anm motivi personali A Milano lacrime e spumante le tog

AGI - Poco dopo la chiusura dei seggi per il referendum sulla giustizia e la diffusione dei primi istant poll che davano in lieve vantaggio in 'no', è arrivata la notizia che il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesare Parodi ha comunicato ai colleghi del direttivo dell'Anm la sua decisione di dimettersi dall'incarico. La sua scelta, a quanto si apprende, sarebbe legata a "motivi personali". Toghe in festa a Milano dopo la vittoria dei No. A Milano, intanto, le toghe fanno festa. Dall'entusiasmo 'contenuto' dopo i primi exit poll alla convinzione che, visto l'ampio divario a favore del 'no', sia ormai fatta tanto che sono comparse le bottiglie di spumante nell'Aula Magna del tribunale. 🔗 Leggi su Agi.it

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