Arezzo, 23 marzo 2026 – Dopo il grande successo di pubblico riscontrato in questa stagione, arriva a conclusione la rassegna Metamorfosi al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano e pensata da anni per essere in armonia con la città e i suoi abitanti. Nel mese di marzo Laboratori Permanenti ha dato avvio a tre progetti di formazione rivolti al territorio e a giovani attori e professionisti del settore. A chiusura della rassegna Metamorfosi avrà luogo Il corpo la voce il racconto - 3° step - Primi passi verso la Commedia dell’Arte laboratorio teatrale condotto da Caterina Casini nei giorni 28 e 29 marzo, dalle ore 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si chiude la quinta stagione della rassegna Metamorfosi

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