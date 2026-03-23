Pontedera, 23 marzo 2026 – Alla fine tutto si è risolto con una mezzora di ritardi dei treni. Un’inezia, se si pensa ai minuti interminabili dei ritardi del passato e ai problemi dei trasporti pubblici. Ma quanto successo ieri poco prima delle 15 sui binari a ridosso della stazione ferroviaria di Pontedera è molto più importante, è molto di più di qualche minuto di ritardo di alcuni convogli o di un treno regionale rimasto bloccato. E’ purtroppo sintomo di tanti disagi di questi tempi. Un uomo, italiano, in evidente stato di alterazione, si è seduto sulla linea ferrata e ha bloccato il treno regionale 18413. La protesta eclatante per uno sfratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfrattato blocca la ferrovia, un treno fermo e ritardi. Polizia denuncia 29enne

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