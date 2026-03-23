servizio civile tredici posti in legacoop

Candidature aperte anche in casa Legacoop. Torna anche quest’anno l’opportunità del Servizio Civile Universale rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni, con tredici posti a disposizione nelle realtà aderenti alla lega tra le province di Prato e di Pistoia. Due in particolare i progetti sociali nei quali troveranno impiego i ragazzi e le ragazze: il primo, ’Oltre il muro’, guarda alla cura, al supporto e all’inclusione sociale di disabili e anziani non autosufficienti (12 posti tra Prato e Pistoia) e si svolgerà in centri diurni, Rsa e strutture assistenziali; il secondo, ’Senza margine’, per il quale è disponibile un solo posto a Pistoia, è rivolto a soggetti in condizioni di fragilità e marginalità, come i senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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