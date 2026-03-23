Serie D una classifica disperata Tuttocuoio non basta la speranza Il Sasso Marconi mette la freccia
SASSO MARCONI 2 TUTTOCUOIO 1 SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Montanaro, Bonfiglioli, Gobbo, Cinquegrana, Armaroli, Galassi, Leonardi, Matta, Marra. All. Bertone. TUTTOCUOIO: Ricco, Alvarez Ortiz, Chiti, Coppola, Crasta, Del Peschio, Di Natale, Fernandes, Foresta, Okoh, Sichi. All. Firicano. Arbitro: Pandini di Bolzano. Reti: 6’ pt aut Barattini, 29’ pt Leonardi, 19’ st Galassi SASSO MARCONI - Per poco più di una ventina di minuti il Tuttocuoio ha sperato di portare a casa la prima vittoria stagionale. Una sfortunata autorete di Barattini aveva infatti dato alla squadra di Firicano il vantaggio sul terreno del Sasso Marconi dopo appena 6’ di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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