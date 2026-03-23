Serie A Svolta Cremonese targata Giampaolo | Questione di cuore al di là della tattica

Emozione senza filtri: è così che Marco Giampaolo ha accolto i tre punti che hanno accompagnato il suo esordio sulla panchina della Cremonese. In tre soli giorni di lavoro, il nuovo tecnico grigiorosso ed i suoi giocatori non hanno "capovolto il mondo", ma, come il successore di Davide Nicola ha ribadito a più riprese, hanno fatto ampio ricorso al coraggio. Questo l’elemento chiave che, col 2-0 rifilato al Parma, ha interrotto la serie nera che ha fatto scivolare Bonazzoli e compagni in zona retrocessione. Giampaolo ha impostato subito la Cremonese secondo il suo credo calcistico, passando dal 3-5-2 al 4-4-1-1 e puntando forte sugli esterni.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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