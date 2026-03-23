L'Inter frena ancora dopo il pareggio contro l'Atalanta: di nuovo un 1-1 per i nerazzurri impegnati al Franchi contro la Fiorentina per il match valido per la 30esima giornata di Serie A. Inter subito in vantaggio dopo 40' con Pio Esposito. Gli uomini di Chivu continuano a spingere, sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni. La Fiorentina inizia allora a fare la partita andando vicino al pareggio con Kean e Gudmundsson. Nella ripresa il copione resta lo stesso, con i viola che riescono ad agguantare il pari grazie a un gol di Ndour al 77' che ribatte in rete la respinta di Sommer. Esultano quindi Milan e Napoli,che al momento si trovano rispettivamente a -6 e -7 dall'Inter. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, l'Inter frena ancora: 1-1 con la Fiorentina

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